Football, transferts : premiers départs du Quevilly Rouen Métropole, promu en National

C'est donc quelques heures après avoir validé leur montée en National que le Président Michel Mallet et le coach Manu Da Costa ont travaillé sur l'effectif de la saison 2016-2017. Le Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a clôturé le championnat de CFA sur une très belle note, samedi 4 juin 2016, et peut enfin penser à sa montée en National.

Une belle ossature pour la saison prochaine

Ainsi, chez les joueurs restants, on pourra déja compter sur le gardien Dan Delaunay, les défenseurs Pierre Vignaud, Valentin Sanson et Gary Marigard, les milieux Jean-Paul Mendy, Anthony Roggie et Romain Basque, et l'attaquant Nicolas Barthelemy qui ont donné leur accord.

C'est donc déjà huit joueurs qualifiés de titulaires presque indiscutables qui feront parti de l'aventure du QRM en National.

Firmin et Géran sur le départ

Du coté des joueurs partants, on retrouvera Arnaud Archimbaud souvent utilisé en début de saison, Antoine Le Blay qu'on aura rarement vu au sein du groupe CFA, tout comme Thibault Valéry et Thomas Valentin.

Du côté des joueurs cadres partants on retrouve Mickael Firmin et Matthieu Géran.

