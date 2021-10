Grève à la SNCF : les prévisions de trafic du lundi 6 juin

Les jours se suivent et se ressemblent pour les usagers du rail. Alors qu'une nouvelle réunion de négociations entre les deux syndicats grévistes de la SNCF (CGT et Sud Rail) et la direction est prévue lundi 6 juin 2016, la grève a été reconduite pour ce premier jour de la semaine.

En Normandie :

Sur le TGV Le Havre-Marseille : liaison assurée entre Rouen et Marseille (aller/retour), Le Havre pas desservi





Paris – Rouen – Le Havre : un trains sur deux





Paris – Caen – Cherbourg : 6 trains sur 10





Paris – Granville : 4 trains sur 10





Aucune circulation sur la ligne Caen – Le Mans – Tours





5 liaisons en TER sur 10 seront assurées circulations sur 10 seront assurées.

Dans un entretien au JDD ce dimanche 5 juin, le p-dg de la SNCF, Guillaume Pépy, affirme que la grève des cheminots a déjà coûté 300 millions d'euros.