FC Saint-Lô relégué, US Granville en attente : folle soirée de CFA 2

La 26e et dernière journée de CFA 2 aura été chargée en émotion, ce samedi 4 juin 2016, en haut et en bas de tableau.

Relégations en cascade

Mauvaise nouvelle, le FC Saint-Lô Manche s'est incliné 2-1 face à TA Rennes, dans son stade Louis Villemer, ouvert à tous pour l'occasion. Une défaite qui condamne le club préfectoral à la relégation en Division d'Honneur (DH), et a pour conséquence de créer des descentes en cascade de plusieurs clubs manchois : l'AS Cherbourg (DH) prend la direction de la DSR, Agon-Coutainville (DSR) jouera en DHR, le FC des Etangs (DHR) est rétrogradé en PH et entraîne du même coup la relégation de Saint-Jean-de-la-Haize et des clubs de districts.

A l'issue de cette soirée, le président saint-lois Thibault Deslandes a dit sa déception :

Granville doit patienter

Il faut aller du côté de Granville pour avoir une bonne nouvelle. Les Maritimes ont concédé le nul (1-1) face à la réserve du Stade Rennais, mais la montée en CFA n'est pas à exclure pour autant. Une fois la calculette sortie, Granville termine 5e des "meilleurs deuxièmes" de CFA 2. Cependant, la montée directe d'Annecy, à la faveur d'une fusion entre deux clubs toulonnais, pourrait libérer une place pour les granvillais. Réponse dans quelques jours, le temps que la Fédération Française de Football analyse me dossier.

Le classement des meilleurs 2eme de #CFA2 par @footnational. On attend la confirmation de la @FFF mais ça sent bon! pic.twitter.com/jiXQL5cAIj — US Granville (@US_Granville) 4 juin 2016

Une montée pourrait donc couronner une extraordinaire saison pour l'US Granville, marquée par son épopée en Coupe de France.

Info Mercato

Le souffre-douleur de Saint-Lô, Antoine Caroff (TA Rennes), auteur d'un doublé ce samedi 4 juin, devrait s'engager avec l'US Granville pour la saison prochaine.