A Rouen, une femme chute du troisième étage d'un immeuble

Jeudi 2 juin 2016, aux alentours de 22h, un drame s'est produit rue Jacquart à Rouen (Seine-Maritime). Des habitants de l'immeuble ont alerté la police après avoir vu une femme tomber par la fenêtre du troisième étage.

Elle n'habitait pas l'immeuble

Les secours sont alertés. Lorsqu'ils arrivent sur place, la victime est allongée au sol. Elle présente des douleurs au bassin, à la cage thoracique et au pied. Elle est prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU, et transférée au CHU de Rouen.

Les policiers prennent les dépositions de deux témoins du drame. L'un deux était dans son salon lorsqu'il a vu un corps passer devant sa fenêtre. Le deuxième explique que la victime a sonné à son interphone et lui a demandé d'ouvrir la porte. La quadragénaire qui n'habitait pas l'immeuble, aurait tenté de se défenestrer.

Une femme signalée disparue

Elle pourrait avoir été signalée disparue. Dans la journée, la police a été alertée par une femme, inquiète de la disparition de sa mère, âgée d'une quarantaine d'années. Une enquête a été ouverte pour tenter de savoir s'il s'agit de la même personne et éclaircir les circonstances de ce drame.

Une femme se défenestre, la veille

La veille, une femme de 70 ans s'est jetée par la fenêtre de son logement, à Dieppe. Elle est décédée.