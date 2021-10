Après des années de recours, la première pierre du cinéma multiplexe d'Alençon a été posée

La première pierre du futur complexe cinéma d'Alençon (Orne) a été posée, vendredi 3 juin 2016, au terme de plusieurs années de recours contre ce projet. Le cinéma devrait faire sa première projection au début de l'année 2017.

Un interminable péplum

Ce fut un vrai film à suspens. Un mauvais mélodrame. L'annonce du projet date du 16 novembre 2012. Mais la date d'ouverture du futur cinéma multiplexe d'Alençon n'a cessé d'être repoussée. L'entrepreneur Michel Desjouis n'a eu de cesse de multiplier les recours contre ce projet.

Ce cinéma voit enfin le jour, malgré l'avis du tribunal administratif rendu favorablement, malgré l'avis favorable de la commission nationale du cinéma, et malgré l’impatience des alençonnais, qui ont même manifesté en mars 2015, pour que le projet aboutisse. Joaquim Pueyo, député-maire d'Alençon :

Impossible de lire le son.

Happy end ?

L'ouverture du cinéma avait initialement été prévue pour… début 2014 ! Puis au fil des diverses et multiples procédures pour juillet 2016, puis pour l'automne 2016, puis pour le début de 2017.

Cette fois, les travaux de construction sont lancés. La phase de terrassement et de raccordement aux divers réseaux (eau, électricité,…) est entamée, un peu retardée par la météo capricieuse. La pose symbolique de la première pierre a eu lieu vendredi 3 juin, à la mi-journée. "Enfin", indique Gilbert Guignard, promoteur de la zone commerciale "Porte de Bretagne" :

Impossible de lire le son.

Ce nouveau cinéma va dynamiser cette zone commerciale, où Gilbert Guignard confirme "l'arrivée d'un magasin de bricolage Leroy Merlin dans les meilleurs délais".

Retour vers le futur

L'antique cinéma du centre-ville d'Alençon, aux effluves d'humidité, ne devrait plus être qu'un mauvais souvenir. Il a certes rendu bien des services, fait son temps, mais n'était plus depuis des années dans les standards de ce qu'un cinéphile est désormais en droit d'attendre. Huit millions d'euros sont investis dans ce projet, qui offrira 7 salles de cinéma aux alençonnais. 600.000€ par financés par l’État, 100.000€ par le Conseil départemental, 100.000€ par la région Normandie, et 380.000 euros par la ville d'Alençon. Celle-ci réfléchit désormais à trouver une nouvelle affectation à l'ancien cinéma situé dans le centre-ville.

Sébastien Le Goff, exploitant du futur cinéma :

Impossible de lire le son.

Le nouvel espace cinéma de 9555m², situé aux Portes de Bretagne, face à La Luciole et au parc-expo Anova, accueillera le public dans un hall d'entrée de 467m². Il proposera 7 salles en gradins de 82 à 364 places, 1199 places en tout, avec un équipement haut de gamme, à la pointe de la technologie, avec la 3D. Avec aussi un espace confiserie et un restaurant.