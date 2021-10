Une entreprise du Calvados veut vendre son alimentation pour chats... en Iran

On saura vendredi 3 juin 2016 si l'entreprise a déjà pu signer des contrats, ou noué des contacts en Iran. Le marché français de l'alimentation pour chats étant saturé, La Normandise, société installée à Vire (Calvados), s'est récemment tournée vers l'export, et notamment la péninsule arabique. Après avoir conquis des parts de marché à Bahreïn, au Qatar et en Arabie saoudite, elle lorgne sur l'Iran, où une délégation s'est rendue sur place pendant plusieurs jours, fin mai 2016.

Alors que 80% de son chiffre d'affaires provient de l'alimentation pour chats, l'Iran fait figure de cible privilégiée pour l'entreprise. Jean-Charles Duquesne, le directeur commercial :

A la faveur d'accords internationaux, en janvier, levant les sanctions imposées au pays, l'Iran s'est récemment ouvert en grand, et les entreprises doivent être rapides pour saisir des parts de marché.

Objectif : un milliards de pochons par an

Ce nouveau marché pourrait contribuer à atteindre l'objectif de l'entreprise : un milliard de pochons d'alimentation produits chaque année, d'ici 2020. Pour ce faire, La Normandise a lancé un plan d'investissement de 30 millions d'euros sur trois ans et étand ses lignes de production. En novembre 2013, La Normandise avait annoncé créer jusqu'à 50 emplois en quatre ans.