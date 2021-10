Berlin (AFP). Dalaï Lama: il y a trop de réfugiés en Europe

"Quand nous regardons le visage de chaque réfugié, surtout ceux des enfants et des femmes, nous ressentons leur souffrance et un être humain qui a de meilleures conditions de vie a la responsabilité de les aider. Mais d'un autre côté, il y en a trop à présent" en Europe, a déclaré le chef spirituel des Tibétains au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"L'Europe, l'Allemagne en particulier, ne peut devenir un pays arabe, l'Allemagne est l'Allemagne", a-t-il ajouté, en référence au fait qu'une majorité des migrants vient de pays arabes comme la Syrie ou l'Irak.

"Il y en a tant que cela devient difficile sur le plan pratique. Et sur le plan moral, je trouve aussi que ces réfugiés ne devraient être accueillis que provisoirement. L'objectif devrait être qu'ils retournent (dans leur pays) et aident à reconstruire leur pays", a estimé le Dalaï Lama, qui vit lui-même en exil en Inde depuis plus de 50 ans.

L'Allemagne a accueilli l'an dernier un nombre record d'un million de réfugiés. Le flux a nettement ralenti cette année, suite notamment à la fermeture de la "route des Balkans", principale voie d'accès depuis la Turquie l'an dernier.

Il a à ce sujet de nouveau exprimé l'espoir de revenir de son vivant au Tibet, en Chine, "peut-être dans quelques années".

"Si les conditions de mon retour sont réunies, ou à tout le moins d'une courte visite, cela serait pour moi une joie", a-t-il dit.