Confirmation de 45 collégiens et lycéens à Caen : être jeune et vivre sa foi

La célébration était présidée par Monseigneur Jean-Claude Boulanger à 18h00 en l'église Saint-Julien de Caen.

Ils sont jeunes, catholiques et pratiquants : Marie Hebert, 13 ans, et Pierre Doumenc, 16 ans, font partie de ces dizaines de jeunes à recevoir le sacrement de confirmation. Tous deux ont accepté de raconter leur rapport à la foi. Pour Marie, cette cérémonie lui permet « d’avancer dans la foi. C’est un temps important, affirme la jeune fille, car c’est la dernière étape que l’on passe en tant qu’adolescent. »

Au quotidien, la foi comme repère

Pour Marie comme pour Pierre, la foi est un « guide » dans leur vie de tous les jours et surtout face aux tracas du quotidien : « la foi m’apaise. C’est important dans ma vie de croire car cela me donne un soutien », explique Marie. « La foi m’aide à réfléchir à travers Dieu, à savoir quoi faire face à des situations et des événements comme un examen, par exemple », avance, de son côté, Pierre.

"ça fait du bien de voir beaucoup de jeunes qui ont la foi"

Etre catholique et pratiquant à leur âge et dans leur entourage respectif ne les font pas se sentir différents. « J’ai baigné dedans par ma famille, mes parents », reconnaît Pierre. Au quotidien, les regards des autres sur la religion et sur la pratique évoluent : « j’ai connu des situations où des personnes prenaient ça comme quelque chose de débile mais aussi d’autres, au contraire, qui étaient assez curieux et respectueux », raconte le jeune homme.

Les 45 collégiens et lycéens se sont retrouvés deux fois dans l’année pour une retraite spirituelle : « ça fait du bien de voir beaucoup de jeunes qui ont aussi la foi ! », confie Pierre.