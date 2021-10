Séoul lance le concours d'Ennui : "Si glander était un sport, tu serais médaille d'or"

Près de soixante habitants de Séoul se sont réunis pour ce concours dans lequel il est formellement interdit de faire quoi que ce soit (en revanche, dormir est synonyme d'élimination).



"Si glander était un sport, tu serais médaille d'or" est le slogan de cette opération, qui a pour objectif de sensibiliser les sud-coréens à l'addiction aux nouvelles technologies.









En effet, la Corée du Sud est le pays le plus connecté au monde, et se séparer de son téléphone pendant 90 minutes est une épreuve pour beaucoup.



Pour que les habitants se détachent enfin les yeux de leurs mobiles, et déconnecter totalement de la vie en ligne, le concours a été imaginé par un groupe d'artistes coréens, qu'ils ont baptisé la "Space out competition". Pour déterminer le gagnant, le rythme cardiaque de chaque participant était mesuré toutes les 15 minutes. Celui qui avait le plus bas remportait un trophée et un diplôme.











La victoire est revenue à un rappeur. Rendez vous à Séoul pour la prochaine édition de la compétition si vous pensez être un glandeur né !