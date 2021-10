Tendance Ouest organise le casting de The Voice et The Voice Kids en Normandie

Tendance Ouest vous propose d'envoyer votre candidature pour participer aux émissions The Voice ou The Voice Kids, pour les 6-15 ans sur TF1.

Pour participer, remplissez le formulaire ICI et n'oubliez pas de joindre une vidéo de votre prestation, d'un titre que vous chantez même filmé avec votre smatphone.

Les inscriptions se font jusqu'au mois d'août, ensuite 50 talents seront auditionnés par Bruno Berberes, directeur de casting des émissions The Voice et The Voice Kids dans les studios de Tendance Ouest à Caen.

Bruno Berberes recherche, tous les styles, tous les univers musicaux, même les artistes les plus fous !

Choisissez la chanson qui vous plaît, enregistrez-vous avec votre portable, une caméra… Envoyez-nous une vidéo faite par vous-même. On se fout de la qualité de la vidéo, privilégiez le live. Il faut juste chanter avec ses tripes, avec son cœur.Bruno Berberes.

Alors tentez votre chance dès maintenant et devenez peut être le futur Slimane, Kendji, Anne Sila, Lilian Renaud, Frero Delavega, Louane, Amir, Claudio Capéo...