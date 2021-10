Gouville : 6 blessés dont 3 graves

C'est l'inconscience de sept jeunes gens âgés de 17 à 25 ans qui a conduit à un grave accident à Gouville-sur-Mer vers 6 heures ce matin, samedi 8 mai. Ils circulaient tous dans un seul et même véhicule, une Peugeot 205. Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule : trois jeunes gens ont été gravement blessés transportées vers l'hôpital de Saint-Lô, trois autres victimes ont été plus légèrement touchées et ont été dirigés vers les centres hospitaliers de Granville et de Coutances. Enfin, un dernier passager s'en sort indemne.





