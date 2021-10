Pretoria (AFP). Afrique du Sud: la justice dira lundi si elle poursuit Zuma pour corruption

Le parquet sud-africain doit annoncer lundi s'il rétablit ou non quelque 800 chefs d'inculpation de corruption contre Jacob Zuma dans une affaire de contrat d'armement, une éventualité susceptible de fragiliser encore plus le président dans un climat politique et économique plombé.