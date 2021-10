Bogota (AFP). Colombie: Carthagène prête à accueillir les cendres de Garcia Marquez

"C'est un honneur que la ville de Carthagène organise un tel événement. On est très heureux, très contents", a déclaré à l'AFP Gonzalo Garcia Barcha, l'un des fils de l'écrivain colombien décédé à l'âge de 87 ans, le 17 avril 2014 à Mexico, où il vivait avec son épouse Mercedes Barcha et où il a été incinéré.

"La famille est là", a ajouté M. Garcia Barcha, arrivé cette semaine de France où il réside, en précisant néanmoins que "tous ce qui voulaient venir ne l'ont pas pu", dont son fils qui "prépare le bac à Paris".

Dans le Claustro de la Merced (cloître de la grâce), situé à une centaine de mètres de la maison familiale, sur le front de mer, les préparatifs allaient bon train pour la cérémonie d'hommage à "Gabo", surnom affectueux de l'écrivain, prévue à partir de 16h00 locales (21h00 GMT).

En début de matinée, le buste en bronze de à l'auteur de "Cent ans de solitude", oeuvre de l'artiste britannique Katie Murray, était encore dissimulé aux regards, sous une bâche de plastique noir. Il se dressait cependant déjà au coeur du cloître, sur une stèle qui va accueillir une partie des cendres de Garcia Marquez, l'autre restant à Mexico où il s'était installé dans les années 80.

- 400 invités -

Tout autour des chaises dorées étaient déjà installées. "Environ 400 personnes, dont le président colombien Juan Manuel Santos, ont été invitées", a précisé à l'AFP Graciela Venecia Rodriguez, attachée de presse de l'Université de Carthagène, à laquelle est rattaché le cloître et organisatrice de l'évènement.

Le chef de l'Etat -qui au moment du décès de Garcia Marquez avait salué le "plus grand Colombien de tous les temps"- devrait prendre place au côté de la veuve du prix Nobel et des membres de la famille, dont leurs fils Rodrigo, qui vit aux Etats-Unis, et Gonzalo.

"A la demande de la famille, ce sera une cérémonie simple où se retrouveront des invités ainsi que des amoureux de la culture, des écrivains reconnus, (...) des journalistes", dont les Colombiens William Ospina, Hector Abad, Juan Gossain et Daniel Samper Pizano, a précisé l'Université dans un communiqué.

Le fait que ses cendres reposent à Carthagène ne semble cependant pas faire l'unanimité. "L'hommage à Garcia Marquez (...) devrait être chez lui, à Aracataca", village caribéen où il est né 6 mars 1927, a déclaré à l'AFP Nereira Esparragoza, 51 ans, venue de Barranquilla, à environ 130 km de là.

Katia Manjarrez, 53 ans, commerçante de Carthagène, va même plus loin, loin de se réjouir de l'attractivité supplémentaire que la présence des cendres de Gabo vont apportée à la cité, classée au patrimoine.... Selon elle, "nous devrions respecter le pays qu'il aimait, le Mexique (...) Pour lui, Carthagène et Aracataca étaient passées au second plan".

Mais sur la place de l'Horloge, un des hauts lieux du tourisme colombien, Gustavo Cabarcas, 62 ans, se réjouit. "Les cendres de notre prix Nobel appartiennent à Carthagène. C'est une reconnaissance. Pour nous c'est une joie qu'elles restent ici", ajoute ce vendeur d'artisanat caribéen.

Garcia Marquez, qui décrivait le journalisme comme "le plus beau métier au monde", était aussi un fervent défenseur des victimes des dictatures latino-américaines et admirateur de la révolution cubaine, ce qui lui a été reproché, comme le fait de ne pas vivre dans son pays, ravagé depuis le milieu de XXe siècle par le plus ancien des conflits armés des Amériques.