L'oreiller anti-ronflement connecté

Vous sauverez votre relation grace à cet oreiller anti-ronflement ! Une équipe d'inventeurs a mis au point un oreiller connecté intelligent anti-ronflements. Un micro est intégré à l'oreiller pour capter les ronflements lors de votre sommeil, et si le niveau sonore dépasse le seuil que vous lui aurez fixé, l'oreiller se gonflera grâce à une poche qui fera bouger la position de votre tête sans vous réveiller.





Vous changerez donc naturellement de position et ça viendra à bout des ronflements les plus coriaces... En revanche il y a un inconvénient majeur : il faut que cet oreiller soit branché sur une prise électrique.



Son prix : 110 €