Orne. 185 excès de vitesse durant le week-end de Pentecôte

Au cours du week-end de la Pentecôte, du 13 au 16 mai 2016, les unités du groupement de la gendarmerie de l'Orne ont assuré une grande visibilité sur l'ensemble du réseau routier et particulièrement les axes les plus empruntés. Le bilan des infractions les plus marquantes est le suivant :

131 dépassements de vitesse ont été constatés avec interception sur l'ensemble du département. Six conducteurs ont fait l'objet d'une rétention administrative de leur permis de conduire.

Les véhicules banalisés de la gendarmerie, équipés du dispositif de radar mobile automatique, ont flashé 54 véhicules en dépassement de vitesse sur les routes du département.

D'autres infractions

11 automobilistes ont été contrôlés en alcoolémie positive, dont 3 ont fait l'objet d'une rétention administrative immédiate de leur permis de conduire pour un taux délictuel supérieur à 0,40 milligramme/litre d'air expiré.

2 automobilistes ont été contrôlés positifs aux stupéfiants, entraînant une rétention immédiate de leur permis de conduire.

20 infractions ont été relevées pour usage du téléphone portable en conduisant.

Triste record

Vendredi 13 mai après-midi, un automobiliste circulant sur la RN12 à été intercepté à hauteur du Ménil-Brout à la vitesse enregistrée de 166 km/h pour 110 km/h autorisés. La préfète de l'Orne, présente sur le lieu du contrôle a pris à son encontre un arrêté immédiat de suspension du permis de conduire d'une durée de 3 mois, dans l'attente d'une convocation ultérieure en justice.