Mexico (AFP). Mexique: 27 baleines s'échouent sur une plage, seules 3 survivent

Les baleines se sont échouées sur le rivage d'une plage de San Felipe dans la municipalité de Ensenada, située dans l'Etat mexicain de Basse-Californie.

près de 15 heures, de samedi après-midi à dimanche matin, le personnel de la Profepa ainsi que des militaires et des pêcheurs ont tenté de les ramener dans les eaux profondes. Mais, la marée étant restée trop basse à l'aube et les baleines continuant à revenir vers le rivage, "seuls deux baleines-pilotes adultes et un petit ont pu être sauvés", a détaillé la Profepa dans un communiqué.

Les baleines-pilotes appartiennent à la famille des globicéphales tropicaux (globicephala macrorhynchus) et sont une espèce protégée au Mexique.

Les autorités étudient les raisons de cet accident mais "estiment que les baleines étaient désorientées, car aucun des spécimens ne présente des dommages ou blessures visibles ni des marques de filets, d'instruments de pêche ou d'activités anthropiques qui auraient pu occasionner ou influencer cet évènement".

La Profepa a rappelé que les baleines-pilotes "ont une forte cohésion sociale" et "n'abandonnent pas les autres baleines qui sont en danger, même si cela signifie la mort".