Metz (AFP). Commémorations de Verdun: le concert de Black M annulé

Dans un communiqué, la mairie invoque des "risques forts de troubles à l'ordre public", en raison d'une "polémique d'ampleur sans précédent", lancée notamment par l'extrême droite, et d'un "déferlement de haine et de racisme". En conséquence, "la majorité municipale et le maire de Verdun, en concertation avec la région et le département, sont contraints d'annuler le concert", précisé le maire (PS) Samuel Hazard.

Le rappeur et membre du groupe Sexion d'Assaut devait chanter le 29 mai au soir à Verdun, à l'issue des commémorations officielles auxquelles participeront le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel.

Mais de nombreuses voix, essentiellement d'extrême droite et d'une partie de la droite, y voyant une insulte aux commémorations, ont lancé communiqués et pétitions pour faire annuler le concert.

Dans une chanson de 2010 du groupe Sexion d'Assaut, Black M chante un couplet à propos de la France, dans lequel, s'adressant à ses parents, il dit: "J'me sens coupable/Quand j'vois tout ce que vous a fait ce pays kouffar".

"Kouffar" est un terme péjoratif, qui signifie "mécréants", utilisé par des groupes jihadistes pour désigner les occidentaux.

La mairie, qui avait soutenu Black M jusqu'alors, le qualifiant notamment "d'enfant de la République", a finalement cédé, quelques heures après le refus de la Mission du Centenaire d'octroyer une subvention au concert.

Parmi les plus virulents critiques du concert se trouvaient la députée du Vaucluse Marion Maréchal-Le-Pen et le sénateur frontiste des Bouches-du-Rhône Stéphane Ravier, qui avaient rapidement demandé l'annulation.

Vendredi matin, peu avant l'annonce de l'annulation, le numéro 2 du FN Florian Philippot avait qualifié la venue Black M à Verdun le jour des commémorations du centenaire, de "crachat contre un monument aux morts".