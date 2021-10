Loi Travail : opposés au 49-3, des syndicats appellent à la mobilisation dans l'Orne

Les syndicats avaient déjà annoncé des rassemblements à Alençon et à Flers (Orne), jeudi 12 mai 2016, contre le projet de loi travail. Le collectif "on vaut mieux que ça" appelle à un rassemblement devant la préfecture de l'Orne, contre l'utilisation du 49-3 et le passage en force de la Loi Travail, mercredi 11 mai 2016 à 18h.