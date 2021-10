Collision avec un camion, près de Caen : un homme de 23 ans tué

Nouveau drame sur les routes de Normandie. Mardi 10 mai 2016, vers 23h, une voiture et un camion sont entrés en collision sur l'autoroute A84, au niveau de la commune de Verson, près de Caen (Calvados), dans le sens Rennes-Caen. Le conducteur de la voiture, un homme de 23 ans, a été tué sur le coup. Les sapeurs-pompiers sont intervenus, mais n'ont rien pu faire pour sauver la victime. Son décès a été constaté par un médecin du Samu.

Une enquête a été ouverte. Elle devra éclaircir les circonstances de ce dramatique accident.

Deux morts dans l'Eure, deux jours plus tôt

Deux jours plus tôt, lundi 9 mai, près de Bernay dans l'Eure, une collision entre une voiture et un camion a fait deux morts, une jeune femme de 25 ans et un homme de 57 ans.

Lire. Normandie : la voiture percute le camion, une jeune femme et un homme tués.