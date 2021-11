4ème Festival Rencontre des Cultures à Avranches

Le festival Rencontre des Cultures a revêtu des habits des îles puisque le thème de cette année est l'outre-mer (2011 est l'année nationale de l'Outre-Mer).

3 jours de fêtes, danses, musiques et gastronomie viendront ensoleiller le sud de la Manche et nous réchauffer de bonne humeur. Les territoires les plus représentés seront la Martinique et l’île de la Réunion, incarnés respectivement par les artistes Souria Adèle et Yela.

Découvrez le programme complet de la manifestation sur le site des rencontres des cultures.

Le festival se déroule du vendredi 1er au dimanche 3 juillet à la salle Victor Hugo, place Carnot à Avranches. Renseignements et réservations à l'office de tourisme au 02 33 58 00 22.

Ecoutez (player en haut de l'article) Maryvonne Laurent nous parler du programme de cette nouvelle édition: