Gregory Porter sort son 4ème album "Take me to the alley"

Gregory Porter est de retour avec un nouvel album. Le jazz, le soul et le blues font toujours aussi bon ménage avec sa voix puissante. Son album précédent, liquid spirit, avait fait un carton (1million de ventes) et lui avait permis de remporter le Grammy du meilleur album de jazz vocal.

Comme souvent avec les artistes américains de Jazz, Gregory Porter est fan de la France et du public français, ce qui nous permettra d'accueillir sa tournée cette année!

-25/06/16 Samois sur Seine (77) (festival Django Reinhardt)

-11/07/16 Vienne (38) (théâtre antique)

-28/08/16 Saint Cloud (92) (Festival Rock en Seine)

-17/10/16 Paris (75) (Le Grand Rex)

L'album "Take me to the alley" est disponible dès à présent sous forme physique et numérique, prix conseillé de 15.99€. Il contient 12 titres. Voici le premier extrait de cet album: "Don't lose your steam"