Pas facile d'acheter un logement social à Caen la mer

Il faut pour cela être locataire d’un bien immobilier de ce type, ou souhaiter acquérir un logement HLM vacant, et il faut que ce même logement soit construit ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme HLM, type Calvados Habitat ou Le Foyer Normand.

Des maires sceptiques

Quelques bénéficiaires ont déjà reçu chez eux des lettres de leur bailleur social leur proposant de se porter candidats. Il reste que dans l’agglomération Caen la mer, rares sont les maires favorables à cette mesure. Un accord de principe vient même d’être passé entre les 29 municipalités de l’agglomération et les six principaux bailleurs sociaux pour laisser les communes choisir de vendre ou non des logements HLM, en faisant valider cette décision au travers de conseils municipaux. “Certaines communes auraient beaucoup à y perdre”, estime Paul Ragot, maire d’Eterville.