[Photos] Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Inauguration de la résidence Serge Malinge : des logements sociaux et écoresponsables en cœur de ville

La résidence Serge Malinge, inaugurée le 4 mars à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, accueille depuis janvier ses premiers habitants. La bâtisse, située au 515 rue du Puits Mérot à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, offre 16 logements sociaux, répartis en six T2, deux T3 et huit T4 prolongés d'une terrasse ou d'un balcon. A l'heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus qu'un seul appartement à louer, avec une terrasse.

Un hommage au fondateur du E.Leclerc

Le coût total du projet s'élève à 2 917 000€ TTC. Pour ce faire, la Ville s'est associée au bailleur Quevilly Habitat. Cette nouvelle construction remplace une ancienne maison et un champ, à proximité du cours d'eau de l'Oison. L'emprise foncière a été achetée par la Ville en 2018, la première pierre a été posée en 2023 et les premiers habitants sont arrivés à la mi-janvier. Pour ce qui est du nom de la résidence, il rend hommage à Serge Malinge, décédé en 2022. En 1976, il a ouvert le centre E.Leclerc de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et a favorisé l'emploi dans la commune. "On a souhaité créer un immeuble dans le cœur de ville, qui soit écologique et favorise la mixité", affirme Nadia Mezrar, maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

Dans la résidence Serge Malinge de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 16 logements sociaux sont mis en location en collaboration avec le bailleur social Quevilly Habitat.

Des logements sociaux appréciés

Un pari qui semble réussi. Les résidents apprécient en tout cas les qualités de leur nouvel habitat. Sandrine Beaucousin, la première habitante qui a emménagé le 15 janvier, souligne : "Pour avoir vécu dans plusieurs logements sociaux, j'apprécie vraiment la cuisine aménagée. On sent que l'appartement est bien isolé au niveau du chauffage et du bruit." Sa voisine, Sylvie Martin, arrivée mi-février et qui a aussi vécu dans plusieurs logements sociaux, apprécie "la sécurité, le fait que ce soit une résidence fermée. Ce qui diffère de mes précédents logements, c'est le chauffage. Mon ancienne habitation était une passoire thermique. En plus, comme on est en centre-ville, j'ai mon pharmacien, la banque et mon kiné à côté".

Sandrine Beaucousin est la première habitante de la résidence Serge Malinge à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Elle est arrivée à la mi-janvier.

Panneaux photovoltaïques, toiture végétalisée et bornes électriques

En plus de la qualité des logements, le projet répond à certaines préoccupations écologiques. La conception de la résidence a été pensée par l'entreprise elbeuvienne Boucles de Seine Architecture, et l'architecte Arnaud Viandier l'assure : "L'objectif était de créer un bâtiment voué au social, tout en respectant les normes environnementales d'aujourd'hui." Le bâtiment inclut par exemple l'installation de panneaux photovoltaïques. Ils sont installés sur une toiture végétalisée qui améliore l'isolation et ils permettent de répondre à la consommation des parties communes. Les architectes ont aussi réfléchi à "la lumière, la compacité du bâtiment pour garantir une meilleure qualité énergétique, les brise-soleil pour plus de confort l'été dans les appartements les plus hauts", énumère l'architecte Olivier Fontes de Aguiar.

Olivier Fontes de Aguiar, architecte au sein des Boucles de Seine, Marine Dajon, maître d'œuvre, et Arnaud Viandier, architecte, ont travaillé sur la conception de la résidence Serge Malinge de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

Les lieux sont également pensés pour être accessibles aux Personnes à mobilité réduite (PMR) "depuis le parking, les entrées, les parties communes et les logements", poursuit-il. Par ailleurs, sur les 17 places de parking, six d'entre elles comprennent une borne de recharge électrique.