Près de Rouen, le fuyard contrôlé avec 2,88g d'alcool au volant : il était 14h

Le jeudi de l'Ascension 2016 a été marqué par une forte alcoolémie sur les routes de l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime). Les policiers ont sanctionné 12 automobilistes pour conduite en été d'ivresse entre le jeudi 5 et le vendredi 6 mai 2016.

La course-poursuite tourne court

Le plus fort taux d'alcoolémie a été signalé à Elbeuf. Vers 14h, jeudi, des contrôles sont effectués rue de Rouen. Les fonctonnaires de police font signe à une voiture de s'arrêter. L'automobiliste refuse et accélère. Les forces de l'ordre actionnent alors leur gyrophare et finissent par rattraper le fuyard, bloqué par la circulation, rue de Rouen à Orival.

De la vodka à midi

L'automobiliste refuse de sortir de la voiture. Les policiers décident donc de l'interpeller et le font souffler à l'éthylomètre. Résultat, ce conducteur de 30 ans, domicilié à Elbeuf, qui déclare avoir bu de la vodka, est contrôlé avec 2,88g d'alcool par litre de sang. Son permis lui a été immédiatement retiré.

Ivre, il amène son ami aux urgences et perturbe le service

Quelques heures plus tard, vendredi vers minuit, trois hommes se rendent en voiture au CHU de Rouen. Un passager est blessé au front, il est donc transporté aux urgences. Ses deux amis en profitent pour se promener dans les locaux et perturber les services. L'un d'eux décide finalement de reprendre la voiture et de faire des tours sur le parking du CHU. Il finit par percuter une bordure en béton. Il est interpellé par les forces de l'ordre. Il présente un taux d'alcoolémie de 1,70g d'alcool par litre de sang et n'est pas titulaire du permis de conduire.