Caillebotte au Musée des impressionnistes à Giverny

Connu en particulier pour ses scènes du Paris Haussmanien en pleine mutation et son intérêt pour les petits métiers, l'exposition du Musée des Impressionnismes révèle un pan de son œuvre trop souvent occulté : son intérêt pour le paysage et la nature. Installé à Yerres puis au Petit-Genevilliers en région parisienne, le peintre n'a eu de cesse de peindre les paysages qui l'entourent : régates sur la Seine, jardins à l'anglaise, panneaux décoratifs ou parterres de fleurs baignés de lumière. Ses toiles témoignent à la fois de l'avènement de la société des loisirs et de sa passion pour la botanique, un intérêt qu'il partagera avec son ami Claude Monet qui, comme lui, se qualifiait de "peintre et jardinier".

