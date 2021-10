New York (AFP). Le gala du Met à New York fait le plein de célébrités et de glamour

Présidé par Anna Wintour, ce gala où se côtoient stars de la mode, du cinéma, des médias et de la politique, est parfois qualifié d'"Oscars de la mode", avec son tapis rouge, ses fameux escaliers et ses robes et tenues souvent nettement plus audacieuses que celles des Oscars.

Et en matière d'audace, Lady Gaga en Atelier Versace, mini-short et bottines aux talons démesurés, Madonna, en Givenchy noir, dentelles et lanières, Beyoncé également en Givenchy orangé ultra moulant, et Taylor Swift en Louis Vuitton argenté et sandales spartiates lacées jusqu'au genou, ont montré lundi soir qu'elles n'en manquaient pas.

Le gala, où l'on ne peut venir qu'invité, est toujours organisé le premier lundi de mai, et sert à lever des fonds pour le Costume Institute du "Met". Il décline chaque année un thème différent, et les invités sont encouragés à s'en inspirer. Le thème était cette année "Manus X Machina: la mode à l'époque de la technologie", titre également de la grande exposition de l'année au Costume Institute, qui s'ouvrira le 5 mai et durera jusqu'au 14 août.

D'où pléthore cette année de tenues argentées et métalliques, avec ici et là des silhouettes un peu robotiques, en parallèle de longues robes à traîne rivalisant d'élégance, comme celles des actrices Zoe Saldana, Blake Lively ou Lupita Nyong'o.

L'accès au gala coûtait 30.000 dollars par personne, les tables étaient à 275.000 dollars.

Anna Wintour, rédactrice en chef de l'édition américaine de Vogue et directrice artistique de Condé Nast, préside ce gala depuis 1995, et c'est elle qui l'a transformé d'une ordinaire soirée de levée de fonds en "Oscars de la côte Est", comme la soirée est aussi parfois surnommée.

- Environ 600 invités -

Elle en valide tous les invités : ils étaient environ 600 lundi soir, qui ont gravi les escaliers du Met sous les flashs des photographes, avant une visite de l'exposition "Manus X Machina", suivie d'un apéritif et d'un dîner loin des caméras, avec pour terminer la soirée une performance musicale.

Parmi les invités, figuraient notamment les designers Alexander Wang, Joseph Altuzarra, Tory Burch, Christopher Bailey, Marc Jacobs et Prabal Gurung, les actrices Nicole Kidman, Emma Stone, Dakota Fanning, Kate Hudson - à la robe très commentée - , Mindy Kaling, Kerry Washington, Lena Dunham et Sarah Jessica Parker en pantacourt blanc, la danseuse étoile Misty Copeland, les mannequins Naomi Campbell, Karlie Kloss, Bella et Gigi Hadid, Kendall et Kylie Jenner, les chanteuses Bette Midler et Nicki Minaj. Kanye West était là aussi, avec son épouse Kim Kardashian.

Une fois passé le tapis rouge, le gala, dont la première édition remonte à la fin des années 40, garde son mystère : la presse n'est pas admise à l'intérieur du musée, et les invités sont priés de ne rien poster sur les réseaux sociaux.

Les présidents honoraires du gala étaient cette année Karl Lagerfeld, le directeur artistique de Chanel, la designer italienne Miuccia Prada et Nicolas Ghesquière, le directeur artistique de Louis Vuitton.

Les co-présidents étaient l'acteur Idris Elba, le responsable du design d'Apple Jonathan Ive, et la chanteuse Taylor Swift.