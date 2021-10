Miami (AFP). Zika: premier décès lié au virus aux Etats-Unis, à Porto Rico

"Le patient est décédé de complications liées à une grave thrombocytopénie", qui se caractérise par un faible nombre de plaquettes dans le sang, ont indiqué les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

"Bien que les décès liés au virus Zika soient rares, la première mort identifiée à Porto Rico révèle la possibilité de cas graves, ainsi que la nécessité de poursuivre la sensibilisation pour que les personnels soignants aient conscience des complications pouvant entraîner des maladies graves ou la mort", ont relevé les CDC.

Ces derniers ont examiné 6.157 cas présumés de Zika dans l'île de Porto Rico, territoire américain situé dans les Caraïbes, entre le 1er novembre 2015 et le 14 avril 2016, selon leur rapport.

Les scientifiques ont indiqué que 683 (11%) d'entre eux "présentaient des analyses de laboratoire montrant une infection au virus Zika en cours ou récente".

Les CDC ont mis en garde contre une possible explosion de cas d'infection par ce virus à Porto Rico, qui pourrait toucher des centaines de milliers de personnes.

Le Zika, véhiculé par les moustiques mais qui peut également se transmettre sexuellement entre humains, provoque notamment un développement insuffisant du crâne et du cerveau des foetus (microcéphalie). Plus de 1,5 million de Brésiliens ont déjà été contaminés et le virus s'est répandu dans de nombreux pays d'Amérique latine.