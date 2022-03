Nouvelle émission d'Arthur sur TF1 : ''L'Hebdo Show''

Une émission qui a pour ambition d'être déclinée quotidiennement entre 17 h et 19 h. Un tout nouveau programme, «Un grand divertissement, avec de grands moyens, un grand dispositif, où on va s’amuser avec toute l’actualité légère», a expliqué Arthur à Puremédias.





Une émission qui, en tout cas, ne sera surtout pas un talk-show, comme l’annonçaient certaines rumeurs. Arthur sera entouré, comme à son habitude, d'une multitude de personnalités du moment, telles que Cartman, Christine Bravo, Claudia Tagbo, Philippe Etchebest ou encore Bruno Guillon.





Une copie de Touche Pas à Mon Poste ? Non assure Arthur. Il ne sera pas question de média. Un concept encore donc très flou, mais qui à coup sur sera regardé en masse comme chacune des émission d'Arthur.





Découvrez la bande annonce :