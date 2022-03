Drame : 18 mois ferme pour la propriétaire du chien à l'origine d'une amputation à Rouen

En juin 2015, le gendre de la prévenue offre à son aînée un American Staff, un chien d'attaque de 1ère catégorie. Problème : celui-ci n'est ni déclaré à la mairie, ni stérilisé, ni muselé. Rien n'est fait pour le mettre en règle jusqu'au 7 septembre. La famille habite alors Rouen : alors que la plus jeune fille de la prévenue est avec une amie chez elle, le chien s'en prend à cette dernière. Résultat : de graves morsures à la hanche qui nécessitent une nuit à l'hôpital pour la jeune femme. Mais l'incident n'alerte pas la mère de famille : "Je n'ai rien fait à ce moment là" pour régulariser le chien malgré les avertissements de son bailleur."

"Cet événement a bouleversé ma vie"

Le 20 novembre, le chien s'en prend cette fois-ci à la fille de la prévenue. Elle est hospitalisée et se voit poser six points de suture. La mère décide alors d'aller à la SPA qui refuse d'accueillir ce type de chien. L'euthanasie est possible mais "les filles ne voulaient pas".

Le 25 novembre, le pire arrive: la fille de la prévenue monte seule dans son appartement et se fait attaquer par le chien. La voisine de palier ouvre alors la porte et tente de faire diversion avec des biscuits. La victime se réfugie dans son appartement mais le chien parvient à les suivre. Il fait tomber la voisine et la mord à la jambe en la secouant. La fille et sa mère se réfugient dans un autre appartement voisin. Il faut attendre l'intervention de la police, qui abat le chien, pour mettre fin au drame. La voisine reçoit une ITT de six mois et est finalement amputée de la partie inférieure de la jambe droite. "Cet événement a bouleversé ma vie", assure celle qui est toujours hospitalisée. Si la prévenue dit regretter aujourd'hui, elle ne semble pas avoir cherché à entrer en contact avec la victime après l'accident. Le tribunal la condamne à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois ferme avec obligation d'indemniser les victimes.