Flers. Une adolescente retrouvée inconsciente dans son lit souillé d'excréments, de larves et de vers

Ce mardi 26 avril sur son site Internet, le journal Le Parisien a dévoilé cette terrible affaire, à Flers.

Son pronostic vital engagé

Les secours ont retrouvé vendredi dernier dans sa chambre, chez ses parents, une adolescente âgée de 17 ans qui souffre d'un léger handicap mental.

Elle était inconsciente, dans un lit souillé d'excréments, avec des larves et des vers et dans un état particulièrement grave, avec des signes de malnutrition.

Son pronostic vital engagé, elle a été plongée dans le coma et transportée au CHU de Caen.

Les parents mis en examen

Ses parents, âgés de 45 et 47 ans, ont été placés en garde à vue et entendus par les enquêteurs de la police judiciaire de Caen, avant d'être mis en examen pour non-assistance à personne en danger, et placés sous contrôle judiciaire.

Selon Le Parisien, les parents auraient reconnu avoir été dépassé par la situation.