Maitre gims veut son fauteuil dans l'émission THE VOICE

D'un sens, cette place, tout le monde aimerait l'avoir. L'année passé, la chanteuse Lâam a fait savoir son souhait de remplacer Jenifer. Sa place ayant étaé refusée, elle a ensuite révélé que c'était une blague... (ah ! ah ! ah !). Houcine (ex Star Academy) aurait lui aussi aimé qu'on lui propose le poste.





Maitre Gims quant à lui est allé plus loin : "Être coach ne me déplairait pas. J'ai un petit côté mentor. J'aime donner des conseils".





Un bon choix pour la production ? Certainement ! Très apprécié du public ciblé par The Voice, il pourrait apporter un peu de fraîcheur au programme l'année prochaine. Ses records de vente légitimeraient aussi sa présence dans l'un des 4 fauteuils rouges, mais au détriment de quel coach déjà en place... ?