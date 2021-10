The Voice : Lara Fabian dans le fauteuil rouge à la saison prochaine ?

Craignant de ne pouvoir assumer pleinement ses deux missions, l'émission The Voice en tant que coach et sa comédie musicale Le Rouge et le Noir, elle a admis avoir fait un choix : "Je ne vois pas trop comment faire pour concilier les deux. Donc, est-ce que je reviendrai dans The Voice à la rentrée ? Je dirais plutôt non au jour d'aujourd'hui."



A la recherche d'une remplaçante, ce pourrait être Lara Fabian qui arriverait pour investir le fauteuil rouge.





