The Voice. "Des talents extrêmement différents" : Zazie se confie sur la nouvelle saison de l'émission

Ce samedi 10 février, c'est le retour de The Voice sur TF1. Cette saison, nous retrouvons les deux frères Bigflo et Oli, Vianney, Mika et Zazie en tant que coachs. La chanteuse s'est confiée sur les talents de cette nouvelle saison, une saison qu'elle juge plus éclectique.

Une surprise de taille cette année est l'ajout de Camille Lellouche en tant que coach surprise. Elle sera présente dans les coulisses pendant les auditions à l'aveugle. Elle sauvera six talents, les coachera et les fera s'affronter lors des battles. Camille Lellouche aura également son propre fauteuil à côté des coachs lors de la demi-finale en direct. De plus, elle sera la protagoniste de "The Voice Comeback", une émission sur la nouvelle plateforme de streaming TF1+.

Jenifer fera son retour en tant que "super coach" lors de l'étape des Super Cross Battles, où son avis comptera pour 10% dans le vote du public. Les co-coachs, tels que Benjamin Biolay, Tayc et Axel Bauer, assisteront les coachs principaux lors des battles.

THE VOICE est de retour ce samedi 10 février sur TF1. - TF1

En nouveauté, les finalistes de cette saison ainsi que des talents emblématiques des saisons précédentes participeront à une tournée estivale appelée "The Voice Summer Tour 2024". L'événement gratuit sera animé par Bruno Berbères, le directeur de casting de l'émission.

Pratique. The Voice, 13e saison, à retrouver ce samedi 10 février 2024 à partir de 21h10 sur TF1.