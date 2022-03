L'Epide d'Alençon à la télé

Cette Epide d'Alençon a été créé par Michèle Alliot Marie en 2005. Dix-sept autres écoles « deuxième chance » identiques sont implantés en France. Elles seront bientôt vingt.

Celle d'Alençon avait reçu la visite de François Hollande, il y a tout juste un an. Elle accueille 120 jeunes de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans qualification ni diplôme. Le taux d'insertion de ces volontaires dépasse les 60 %.

Le but du documentaire tourné pour la télévision est de montrer le fonctionnement de l'Epide, l'engagement et la volonté des jeunes, le travail de leur encadrement. Plus globalement, de montrer ce que représente ce dispositif pour des jeunes en difficulté, loin des clichés d'une jeunesse qui ne voudrait pas se bouger.

Emmanuelle Gaume, réalisatrice de ce documentaire :

Ce documentaire sera diffusé en juin prochain, sur les chaînes Public Sénat et à l'échelle mondiale sur TV5.