Paris (AFP). Formule électrique: victoire du Brésilien di Grassi au 1er ePrix de Paris

Grâce à un très bon départ, sur la 1re ligne, suivi d'une course parfaite terminée au ralenti, derrière la voiture de sécurité, di Grassi a battu, au coeur de Paris, les deux constructeurs français engagés cette saison, et augmenté son avance en tête du championnat.

Buemi, bien remonté après être parti sur la 4e ligne de la grille, a ensuite mis la pression sur Sam Bird (DS Virgin), parti en pole position, qui est parti à la faute à cinq tours de la fin et ne termine que 6e.

Des milliers de spectateurs ont assisté à cette course inédite, dont le Premier ministre Manuel Valls et la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, qui avait donné le feu vert au déroulement de cette course, cinq mois après les sanglants attentats de Paris.