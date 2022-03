Bamako (AFP). Mali: un Mauritanien présumé auteur et planificateur d'attentats arrêté

L'homme, identifié comme Fawaz Ould Ahmeida, a été arrêté jeudi à Baco Djikoroni-Golf, quartier du sud-ouest de Bamako, par les forces spéciales des services du renseignement, ont indiqué à l'AFP ces sources.

"Il s'apprêtait à commettre un attentat sur des cibles occidentales ce week-end à Bamako", selon une des sources.

"Le terroriste Fawaz Ould Ahmeida, de nationalité mauritanienne" est "l'auteur des attentats contre le restaurant-bar La Terrasse, qui a fait à Bamako cinq mort dont un Français" en mars 2015, a-t-on ajouté.

"Il est également le planificateur des attentats contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako" qui a fait 20 morts en novembre 2015 et de Sévaré, en août de la même année, près de Mopti, dans le centre du pays, où 13 personnes ont été tuées, selon la source.

Toutes ces attaques ont été revendiquées par des jihadistes.

L'attaque du restaurant-bar La Terrasse, à la grenade et à l'arme automatique, a été perpétrée le 7 mars 2015 et a tué trois Maliens, un Français et un Belge. Cet attentat a été le premier à frapper des Occidentaux dans la capitale malienne.

Cinq mois plus tard, le 7 août, des hommes armés ont retenu plusieurs personnes à l'hôtel Byblos de Sévaré, d'où ils ont été délogés près de 24 heures plus tard par les forces maliennes. Bilan: 13 morts, dont quatre parmi le personnel d'une société sous-traitante de la mission de l'ONU (Minusma).

Le 20 novembre à Bamako, l'hôtel de luxe Radisson Blu a été frappé par un attentat jihadiste qui a fait 20 morts, outre les deux assaillants.

Une source de sécurité proche de l'enquête a précisé que le Mauritanien était également impliqué dans une autre attaque, ayant visé le 21 mars dernier l'hôtel Nord-Sud de Bamako, abritant la mission de l'Union européenne qui entraîne l'armée malienne (EUTM Mali). Un assaillant avait été tué et un autre était recherché depuis.

Fawaz Ould Ahmeida, surnommé "Ibrahim numéro 10", "est le tireur de La Terrasse" et a "planifié" les attaques contre Le Radisson à Bamako, à Sévaré et contre l'hôtel Nord-Sud de Bamako, a ajouté la source de sécurité proche de l'enquête, selon laquelle il est vite "passé aux aveux après son arrestation hier (jeudi) vers 20H00" locales et GMT.

"Il est arrivé à Bamako le 16 avril pour commettre d'autres attentats", il a séjourné plusieurs fois au Mali sans être repéré", a-t-elle dit.

D'après une troisième source de sécurité, des armes et des grenades ont été retrouvés à son domicile de Bamako.