Malherbe : deux nouveaux pour la reprise de l'entraînement

Un petit footing de trente minutes et quelques étirements auront laissé le temps à la vingtaine de joueurs présents ce matin sur les pelouses de Venoix de parler de leurs vacances. Parmi les joueurs présents pour cette reprise, Pierre Alin Frau qui n'a pourtant pas encore signé avec le Stade Malherbe et qui attendra certainement quelques jours et le retour en France notamment de Jean-François Fortin, le président du club, pour le faire.

Présent aussi, Frédéric Bullot, le jeune milieu offensif en provenance de Monaco qui s'est contenté lui de quelques tests physiques. Après l'entraînement, il nous a confié "porter beaucoup d'espoir dans son arrivée à Caen", lui qui dit ne rien connaître du club mais qui affirme avoir été "séduit par le discours des dirigeants qui lui ont promis du temps de jeu".

Toudic toujours à Caen

Parmi les têtes connues, il y a avait aussi Livio Nabab de retour de prêt et qui cherche un club ou encore Julien Toudic qui devrait s'engager prochainement avec Lens mais qui attend que les dirigeants des deux clubs se mettent d'accord sur l'indemnité de transfert.

Les joueurs du Malherbe s'entraîneront toute la semaine à Venoix avant de partir en stade à Vichy. Départ lundi 4 juillet, avec un retour en Normandie dimanche 14 juillet pour disputer le Trophée des Normands contre Le Havre.