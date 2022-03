Papillons de Nuit en Normandie : les horaires des concerts

Chaque année c'est capital pour les 65 à 70.000 festivaliers de Papillons de Nuit : les horaires, qui déterminent pour certains leur venue à Saint-Laurent-de-Cuves. A quelle heure jouera votre artiste favori ? Pourrez vous applaudir la nouvelle pépite de l'électro et le chanteur mythique ou seront-ils programmés en même temps ? Autant de questions auxquelles il est désormais possible de répondre.

The Goaties ouvrira le festival vendredi 20 mai à 19h30, Michel Polnareff clôturera la 16e édition le dimanche 22 mai.

Seul changement, les groupes Last Train et De Staat, qui ont inversé leur jour de passage., De Staat ayant été invité par Muse à se produire en première partie de sa tournée européenne. Samedi 21 mai, date initialement prévue de leur concert, les Néerlandais seront donc en Italie et rejoindront Saint-Laurent-de-Cuves le dimanche.

Pratique. Papillons de Nuit, les 20, 21 et 22 mai à Saint-Laurent-de-Cuves. La billetterie est à retrouver ici. Les pass trois jours sont épuisés, seuls des tickets à la journée restent disponibles.

