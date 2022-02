Les Black Eyed Peas sont de retour !

Le come-back des Black Eyed Peas est annoncé ! Après cinq longues années d'absence, Will I Am vient d'annoncer officiellement qu'ils reprennent le chemin des studios et de la scène, lors d'une interview pour la radio anglaise Capital Fm, et l'a évoqué sur le plateau du Grand Journal sur Canal +.











En 2011, le groupe déclarait faire une pause afin de se consacrer à des projets solo. Fergie a précisé sur scène que le break n'était pas définitif : "Nous vous aimons et nous vous remercions pour votre soutien. Ca ne sera pas la dernière fois que vous nous verrez ensemble."



On ne sait pas encore si Fergie sera de nouveau de la partie. La chanteuse a accouché d’un petit garçon en 2013, et un second album est dans les tuyaux.