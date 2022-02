Fêtes Jeanne d'Arc à Rouen : Fabius au discours mais pas de défilé dans la ville

Les habitants n'auront pas droit à leur défilé de "Jeannes" le 28 mai prochain pour les fêtes Jeanne d'Arc. Crise économique oblige, la Ville a décidé de ne pas renouveler cette tradition et ce afin de faire des économies, estimées à 30 000€.

Résultat, seuls les discours et homélies auront leur place lors de cette fête célébrant l'anniversaire de la mort de l'héroïne, brûlée sur le bûcher le 30 mai 1431. L'archevêque de Rouen Mgr Lebrun célèbrera une messe à la mémoire de la Sainte, canonisée en 1920. Une messe qui sera organisée dans l'église Jeanne d'Arc, place du Vieux-Marché, où fut installé le bûcher. Un peu plus tard, ce sera Laurent Fabius, président du Conseil Constitutionnel et ancien député de Seine-Maritime, qui fera un discours en hommage à Jeanne d'Arc, à l'abbatiale Saint-Ouen.

Au moment où la Métropole multiplie les initiatives pour faire de Jeanne d'Arc une vitrine touristique - l'Historial Jeanne d'Arc mais aussi le Panorama XXL "Rouen 1431, à l'époque de Jeanne d'Arc" inauguré le 28 mai, en même temps que les fêtes - cette annulation peut surprendre.

