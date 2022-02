Londres (AFP). Des investisseurs s'impliquent contre les antibiotiques dans la viande

L'utilisation abusive d'antibiotiques chez les animaux d'élevage est dangereuse et doit être freinée: tel est le message qu'un groupe de 54 investisseurs institutionnels a adressé à une dizaine de grandes chaînes de restaurants américaines et britanniques, dont McDonald's et Domino's Pizza.