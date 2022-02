Paris (AFP). Jeunes: prolongation des bourses, taxes sur le CDD, annonce Valls

Le Premier ministre Manuel Valls a présenté lundi aux organisations lycéennes et étudiantes une série de mesures destinées à favoriser l'insertion des jeunes sur le marché du travail, pour un coût estimé entre 400 et 500 millions d'euros par an, a-t-on appris auprès de Matignon.