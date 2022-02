Le Mans (AFP). Moto: victoire de l'équipage français Leblanc-Lagrive-Foret (Kawasaki N.11) aux 24 heures du Mans

Ils devancent l'équipage composé du Britannique Gregg Black, du Belge Grégory Fasté et de l'Australien Alex Oudin, sur la Suzuki N.50 de l'écurie de l'ex-champion du monde Hervé Moineau.

Le podium est complété par la Honda N.5 de l'écurie japonaise FCC TSR, qui faisait sa première apparition au Mans auréolée d'une triple couronne aux Huit Heures de Suzuka.

Leblanc égale le record du nombre de victoires dans l'épreuve avec cinq succès, qu'il co-détient avec le Français Alex Vieira, qui a signé son dernier succès au Mans en 1995.

Kawasaki, qui avait remporté les quatre éditions entre 2010 et 2013, signe son cinquième succès dans la Sarthe avec sa ZX-10R. L'écurie renoue avec la plus haute marche du podium après les victoires en 2014 et 2015 de la Suzuki N.1, championne du monde en titre.

L'équipage français victorieux n'a connu aucun souci majeur pendant les 24 heures de course. Même une glissade sans conséquence de Leblanc, alors que la piste était extrêmement piégeuse, n'a pas réussi à enrayer la marche en avant de cette moto, qui surfait déjà sur quatre victoires consécutives au Bol d'Or.

Ses principaux adversaires ont tous été confrontés à des problèmes mécaniques ou à des chutes, qui les ont conduit un par un, au pire à l'abandon, ou au mieux à perdre de précieuses minutes.