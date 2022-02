"Une loi contre les hooligans", pour le Secrétaire d'Etat chargé des sports

Fin mars, la commission des lois du Sénat a adopté la proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme. Le texte était encore examiné mardi 5 avril, en séance publique. Parmi les grands artisans de cette "révolution" dans l’univers des supporters, Thierry Braillard, secrétaire d’Etat aux sports. Il commence tout juste sa tournée de France des clubs de supporters pour échanger avec eux sur ce texte. Et il a choisi Caen pour démarer, « un club où tout se passe bien à ce niveau là, où le dialogue entre supporters et dirigeants est très bon ».

Il en a profité pour présenter à la presse quelques points de cette loi :

Une instance nationale du supportérisme, rassemblant les représentants des clubs de supporters sera ainsi créée. Elle aura pour mission de faciliter les échanges entre les groupes de supporters, la Ligue de football professionnel et la fédération française de football.