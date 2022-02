Londres (AFP). L'archevêque de Canterbury confirme être le fils illégitime d'un proche de Churchill

"J'ai appris que mon père biologique n'était pas Gavin Welby, mais en réalité Sir Anthony Montague Browne. C'est une immense surprise", a déclaré le chef spirituel des 85 millions d'anglicans dans le monde, dans un communiqué de l'Eglise d'Angleterre, confirmant une information du quotidien britannique The Daily Telegraph.

La découverte a été accueillie comme une "histoire de rédemption et d'espoir" par l'archevêque âgé de 60 ans qui assure: "il n'y a pas de crise existentielle, aucun ressentiment envers personne."

"Je sais que je trouve qui je suis dans Jésus Christ, et non dans la génétique, et mon identité ne s'en trouvera jamais changée", a-t-il ajouté.

Jusqu'à présent et malgré quelques rumeurs, il avait toujours pensé qu'il était "un enfant conçu lors de la lune de miel" de Gavin Welby, un vendeur de whisky mort en 1977, et de sa mère Jane.

Mais le Daily Telegraph a affirmé avoir la preuve que son père était en réalité Anthony Montague Browne, récemment décédé. Le journal a alors contacté Justin Welby, qui a décidé de faire un test ADN, concluant.

D'après la comparaison entre un prélèvement de sa salive et des cheveux d'Anthony Montague Browne, qui a travaillé auprès de Winston Churchill entre 1952 et 1965, la probabilité qu'ils soient père et fils est de 99,9779%. Justin Welby a appris la nouvelle juste avant Pâques.

La mère de l'archevêque, Jane Welby, âgée de 86 ans, a évoqué un "choc presque incroyable". Elle a confirmé avoir eu, "quelques jours" avant son mariage "soudain" et bref avec Gavin Welby, une liaison avec Montague Browne "encouragée par une grande quantité d'alcool des deux côtés".

Justin Welby a ensuite même rencontré M. Montague Browne, sans savoir qu'il était son père biologique, lorsqu'il était enfant parce que sa mère travaillait alors aussi à Downing Street.

- "Droit dans les yeux" -

Le leader anglican a assuré que cette histoire n'avait en rien affecté sa relation avec sa mère qu'il loue, au contraire, d'avoir su le "regarder droit dans les yeux".

"Découvrir que son père n'est pas celui que l'on croyait n'est pas inhabituel. Etre l'enfant d'une famille ayant de grandes difficultés relationnelles, des problèmes d'addiction ou d'autres choses est quelque chose d'extrêmement banal", a souligné Justin Welby, précisant que sa mère et son père avaient été alcooliques, même si sa mère n'a pas bu depuis plus de 50 ans selon lui.

La découverte a tout de même conduit les autorités ecclésiastiques à se pencher sur le droit canonique, puisque des fils illégitimes étaient barrés de la fonction d'archevêque pendant des siècles, selon le Daily Telegraph.

Un amendement peu connu ayant levé cette interdiction dans les années 1950 permet à M.Welby d'éviter toute difficulté à cet égard.

Après des études de droit et d'histoire à Cambridge, il a travaillé pendant onze ans pour le compte de compagnies pétrolières avant de changer radicalement de vie et d'être ordonné diacre en 1992 après des études de théologie. Il a été intronisé archevêque de Canterbury en 2013.

Ceux qui ont connu Sir Anthony, décédé en 2013, n'étaient pas complètement surpris de la révélation, tellement cet ancien pilote de la RAF lors de la Deuxième guerre mondial et l?archevêque de Canterbury se ressemblaient.

Lady Shelagh Montague Browne, la veuve de l'ancien secrétaire personnel de Churchill, s'en doutait même fortement. D'autant que son mari lui a asséné un jour: "On me dit que j'ai un fils... tu découvriras un jour qui c'est."

Vers la fin de sa vie, alors qu'il vivait dans une maison de retraite, Anthony Montague Browne a également confié à son gendre que Justin Welby pourrait bien être son fils. Les deux hommes parlaient en français pour ne pas être entendus par les gens autour.