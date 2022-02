Paris (AFP). Avec son mouvement "En Marche", Macron confirme son ambition politique, selon la presse

"Macron sème ses cailloux", assure Laurent Joffrin, dans Libération qui titre en Une, comme souvent avec ironie: "Macron lance sa boîte de l'égo".

"En créant son mouvement, le chouchou de la gauche sème des petits cailloux, en vue du chemin national qui s?ouvre", persifle de son côté Yann Marec, du Midi Libre.

"À 38 ans, le ministre de l?Économie a le temps pour lui", reconnaît Stéphane Siret, de Paris-Normandie, "et 2017 n?est probablement pas dans son tempo immédiat. Ce sera pour la suite, 2022".

Dominique Garraud, de la Charente Libre, partage la même opinion: "sa montée en puissance politique vise à officialiser sa concurrence future avec Manuel Valls, à l?échéance 2022".

"Emmanuel Macron a bien l?Élysée à l?horizon", confirme Hervé Chabaud (L'Union/L'Ardennais). Le ministre de l'Economie : "prend date pour l'avenir", relève Jean Levallois (La Presse de la Manche). "Son ambition éclate", martèle Didier Rose (Dernières Nouvelles d'Alsace).

Pour Thomas Wieder, en page intérieure du Monde, "Emmanuel Macron a tombé le masque: oui, le ministre de l'économie se verrait bien, un jour, président de la République."

"Fort bien?", lance Laurent Joffrin avant de souligner que : "sa devise principale, +ni à droite ni à gauche+, suscite quelques questions. Est-elle si neuve? François Bayrou l?a adoptée depuis longtemps, Valéry Giscard d?Estaing l?avait anticipée", rappelle l'éditorialiste".

- 'Il y a plus de 50 ans' -

Une question que se pose également Stéphane Siret (Paris-Normandie) : "le ministre fait-il réellement du neuf ou recycle-t-il les vieilles recettes??" Et de rappeler : "+?La France en marche?+ (déjà) avait été lancée il y a plus de 50 ans par Jean Lecanuet. Plus proche, François Bayrou a tenté, avec le MoDem, de faire bouger les lignes".

"Avec cette idée d?apporter du sang neuf en politique, les Lecanuet, Chaban ou Jobert, en d?autres temps, paraissaient déjà irrésistibles. Ils en ont fait les frais", se souvient Didier Rose, des Dernières Nouvelles d'Alsace.

Dans Ouest-France, Michel Urvoy, enfonce le clou: "venir de Rothschild et s?afficher ni de droite ni de gauche ne fait pas un homme providentiel".

D'autant que "les socialistes ne sont pas encore prêts pour la salvatrice révolution copernicienne défendue par Emmanuel Macron (...) qui ne trouvera aucun compagnon de cavale", prévient Paul Henri du Limbert, pour Le Figaro.

"Rares sont ces hommes au discours séducteur qui transforment l?essai. Le trentenaire en marche risque de ne traverser qu?une oasis et de vite prêcher dans le désert", conclut Matthieu Verrier, dans La Voix du Nord.

Le ministre de l'Economie Emmanuel Macron, 38 ans, a lancé mercredi soir à Amiens "En Marche", son propre mouvement politique "ni à droite ni à gauche". "Un mouvement politique nouveau", a-t-il assuré.