Météo. La Normandie en alerte aux orages

Dès le matin du jeudi 7 avril, des orages de grêle importants sévissent sur les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne. A 8h00, plusieurs accidents étaient en cours, à cause de la grêle, sur la RN13 entre cherbourg et Caen, sur la RN 174 entre Guiberville et Saint-Lô et près de Flers.

Les prévisions n'indiquent pas de grêle en Seine-Maritime et dans l'Eure. Seules des averse orageuses devrait être présentes toute la journée.

Attention sur les routes

Les averses de grêle se déplacent très rapidement, ce qui les rend dangereuses, en particulier sur les routes. Le ciel se dégagera vers 16h00. Les tempérartures se situeront autour de 10°.

La vigilance jaune est active jusqu'à 16h00 ce jeudi 7 avril.

Les conseils de Météo-France

Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation.