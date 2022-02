Paris (AFP). TNT: Succès du passage à la haute définition, selon le CSA

Les opérations "permettent aux téléspectateurs de bénéficier sur tout le territoire métropolitain de 15 chaînes nationales gratuites et de chaînes locales diffusées en qualité haute définition, grâce notamment à la généralisation de la norme de compression mpeg4", à la place de la norme mpeg2, précise le communiqué. "La première partie de la nuit a été consacrée aux chaînes nationales, l'opération de transfert s'est faite sur environ une heure", a expliqué à l'AFP Gilles Brégant, directeur général de l'ANFR. "Le basculement des chaînes locales s'est fait sur le reste de la nuit", précise-t-il. L'opérateur de sites d'antennes TDF a déclaré à l'AFP n'avoir eu aucune intervention à réaliser dans la nuit, "c'est une réussite" s'est félicité une porte-parole du groupe. Le CSA rappelle que "les téléspectateurs qui utilisent l'antenne râteau pour recevoir la TNT et dont l'équipement est compatible à la HD doivent procéder dans la matinée à une recherche des chaînes". L'ANFR a mis en place un numéro vert 0970 818 818 et un site internet http://www.recevoirlatnt.fr pour répondre à toutes les questions, l'agence attend "plusieurs dizaines de milliers d'appels dans la journée", détaille son directeur général. Pour les téléviseurs qui possèdent un scan automatique pour la recherche de chaînes, "il est préférable de refaire un scan un peu plus tard dans la journée et de vérifier l'état du raccordement des appareils", précise M. Brégant, certains câbles de raccordement anciens pouvant poser problème. "Quelques émetteurs secondaires ne sont pas encore opérationnels dans des zones vraiment très localisées, surtout en Ile-de-France, nous sommes en train de les cartographier pour agir plus rapidement", indique-t-il. Localement, notamment en Rhône-Alpes, le déploiement s'étalera sur 15 jours, il faudra donc refaire une recherche de chaînes courant avril.

