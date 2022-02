Paris (AFP). Loi travail: le projet à l'Assemblée, étudiants et lycéens appelés à manifester

"On a besoin de monde dans les manifestations de demain (mardi) et samedi". L'appel lancé par William Martinet, président de l'Unef (Union nationale des étudiants de France), est sans équivoque: c'est "surtout le nombre de jeunes qui seront dans la rue cette semaine qui fera bouger les lignes". Bien que la zone B (Nantes, Rennes, Amiens, Strasbourg, Lille ...) soit en vacances, les étudiants ont maintenu leur mouvement. Des rassemblements se tiendront à Marseille, Grenoble, Toulouse, Strasbourg tandis qu'à Nantes et à Rennes, des "actions coups de poing", sans plus de précision, seront organisées. Peu de lycées parisiens étaient bloqués mardi matin du fait des lycéens et aucun n'était fermé par décision administrative, quelques heures avant la manifestation contre la loi travail. Du côté des organisations lycéennes, on dit avoir privilégié ce mardi d'autres formes de mobilisation que les blocages, même si l'entrée de plusieurs établissements, notamment en province, était barrée par l'amoncellement de poubelles et de barrières. A Paris, on ne comptait mardi en début de matinée qu'une poignée de lycées bloqués, contre une quinzaine, comptabilisée jeudi dernier par la rue de Grenelle. La coordination nationale étudiante, qui regroupe les représentants des universités en grève, se réunira place de la Sorbonne à Paris à partir de 10H00 pour choisir les modes d'action. "Déterminés (...) nous nous battrons jusqu'au bout pour obtenir le retrait total et sans négociation de la loi travail", précisent ses représentants. Le défilé parisien partira à partir de 13H30 de la place de la Bastille dans l'est parisien, en direction de la place de Denfert-Rochereau, au sud de la capitale. La main tendue par le gouvernement aux organisations de jeunesse en fin de semaine n'a pas calmé les esprits. - Le gouvernement va-t-il écouter ? - Comment reculer alors que les jeunes n'ont "pas de droits sociaux, pas le RSA parce qu'(ils ont) moins de 25 ans, pas d'allocations chômage (...) et pas de droit à un emploi stable" ?, a demandé William Martinet, qui rappelle que les organisations ont "des contre-propositions". "La question est de savoir si le gouvernement va nous écouter." Mercredi, les ministres Najat Vallaud-Belkacem (Education nationale et Enseignement supérieur), Myriam El Khomri (Travail) et Patrick Kanner (Jeunesse) recevront l'Unef, à la pointe du mouvement, avant de faire de mlême avec la Fédération des associations générales étudiantes (Fage), et les organisations lycéennes (SGL, UNL et Fidl). "On ne gagne rien à mettre dans la rue ceux, les jeunes en l'occurrence, qui ont fait la victoire de la gauche et de François Hollande en 2012", a rappelé Benjamin Lucas, président du Mouvement des Jeunes socialistes (MJS). D'autant que la mobilisation, qui a réuni jeudi au côté des syndicats de salariés 390.000 personnes selon les autorités, 1,2 million selon les organisateurs, prend de nouvelles formes. Il y a ainsi des rassemblements de plusieurs centaines de personnes chaque soir place de la République à Paris, à l'appel de "Nuit Debout", mouvement qui rappelle celui des Indignés en Espagne. En attendant une rencontre promise par le Premier ministre Manuel Valls, mais dont la date n'a pas été précisée, les députés commenceront l'examen en commission des quelques 800 amendements du texte, avant un débat dans l'hémicycle à partir du 3 mai. Entre autres points sensibles qui seront abordés, figurent la disposition prévoyant "la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses", et la disposition qui accorde une plus grande importance à la négociation collective au détriment du code du Travail. L'article sur les motifs de licenciement économique, point de crispation du texte, sera abordé plus tard dans la semaine. Force ouvrière menace de saisir la justice, estimant que le gouvernement n'a pas respecté la procédure de concertation avant la présentation du projet.

