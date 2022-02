Télévision: comment bien se préparer au passage à la TNT HD

Il s'agit de faire basculer l'ensemble des retransmissions télévisuelles dites hertziennes, c'est-à-dire reçues via les antennes râteau, de la norme mpeg2, qui date de 1994 et est utilisée depuis le passage à la TNT, à la norme mpeg4. Pour le téléspectateur, ce changement s'accompagnera d'une meilleure qualité de son et d'image ainsi que de la réception de l'ensemble des 25 chaînes gratuites, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas de tous les foyers.

Comment se préparer?

Dans les faits, le changement sera indolore pour la plupart des téléspectateurs. Depuis une dizaine d'années, l'ensemble des téléviseurs vendus sont compatibles HD, seuls les postes plus anciens risquent donc de ne proposer qu'un écran noir le 5 avril au matin.

En outre, le changement ne concerne que les appareils qui reçoivent la télévision via une antenne râteau. Or, de plus en plus de foyers reçoivent maintenant la télévision via leur box internet, en passant donc par leur ligne ADSL ou fibre, et les décodeurs intégrés à ces box font déjà office d'adaptateurs HD. Rien ne change non plus pour les abonnés au satellite.

Environ 10% des téléviseurs, soient environ cinq millions de postes, ne sont pas compatibles HD, sans être branchés à une box. Dans la grande majorité des cas, ce sont des modèles anciens appartenant des personnes ou des téléviseurs installés dans des résidences secondaires ou dans des pièces autre que le salon. Sans action de la part de leur propriétaire, impossible de regarder la moindre émission à compter du 5 avril.

Que faire pour éviter l'écran noir?

Avant le 5 avril, on peut s'assurer de la compatibilité des téléviseurs en allant sur la chaîne 7 ou 57. Si le sigle "HD" n'apparaît pas près du logo de la chaîne, pas de panique : il n'est pas nécessaire de changer d'antenne ou d'acheter un nouveau téléviseur, il suffit de s'équiper d'un simple adaptateur (comme il existe déjà des adaptateurs pour recevoir la TNT "classique" sur des téléviseurs anciens).

Pour aider les foyers à revenu modeste, une aide de 25 euros a été mise en place, qui correspond au prix d'un adaptateur d'entrée de gamme. Une aide à l'installation a également été prévue, en partenariat avec la Poste, pour les personnes âgées. Formés, les facteurs pourront venir brancher l'appareil si besoin.

Que se passera-t-il le 5 avril ?

Le 5 avril, pour ceux qui reçoivent la télé via une antenne râteau, un écran noir suivra l'extinction des signaux de la TNT à partir de 1h du matin et pour quelques heures au maximum. Pour ceux qui disposent de téléviseurs déjà compatibles ou d'un adaptateur, il suffira de lancer une recherche de chaîne dans la matinée du 5 avril, pour mémoriser les nouveaux canaux des chaînes.

A l'issue de ces opérations, toute les chaînes de la TNT devraient être reçues en HD, à l'exception de LCI, qui passera à la même date en gratuit et de la chaîne payante Paris Première.

L'Agence national des fréquences a mis en place un numéro vert 0970 818 818 et un site internet et http://www.recevoirlatnt.fr pour répondre à toutes les questions.

Pourquoi ce changement de normes?

L'utilisation de la norme mpeg4 va permettre de réduire la bande passante utilisée par la télévision sur les fréquences hertziennes, libérant ainsi des canaux sur la bande des 700 mégahertz. Ils vont être récupérés par les opérateurs de téléphonie mobile, pour le déploiement de la 4G. L'Etat leur a vendu ces fréquences en novembre dernier, pour 2,8 milliards d'euros.

La Commission européenne veut d'ailleurs réserver la bande des 700 MHz à l'internet mobile dans l'ensemble des 28 Etats membres d'ici à 2020. Pour l'heure, seules la France et l'Allemagne ont fait ce choix mais le Danemark, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni devraient suivre.